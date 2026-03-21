Mundial 2026 Ausencia de Cristiano Ronaldo: Fans mexicanos amenazan con demandar ante profeco El descontento se hizo notar en redes sociales tras darse a conocer la noticia.

Fans mexicanos Imagen Mexsport

Los aficionados mexicanos no solo quedaron decepcionados tras darse a conocer que Cristiano Ronaldo no jugará el partido amistoso ante México como parte de la reinauguración del Estadio Banorte de cara al Mundial 2026.

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Los seguidores manifestaron su malestar vía redes sociales, sobre todo en 'X', donde amenazaron con acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, porque consideran que la publicidad del partido resulta engañosa al no prometer lo anunciado.

Y es que en el banner promocional del juego que se disputará el próximo sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Banorte aparece Cristiano Ronaldo, y los dos seleccionados mexicanos Santiago Giménez y Edson Álvarez.

Cabe resaltar que los tres jugadores mencionados no aparecieron en las convocatorias de México y Portugal para la fecha FIFA de marzo porque se encuentran recuperándonse de sus respectivas lesiones.

CR7 sufrió una lesión muscular a finales de febrero que lo ha relegado de varias fechas en la liga saudí y no estará para los amistosos de Portugal ante México y Estado Unidos.

De acuerdo con el entrenador de Al Nassr, Jorge Jesus, el regreso de Cristiano a las canchas podría darse después del parón internacional a inicios de abril.

¿Dónde jugarán Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026?

La selección portuguesa compartirá el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador del Repechaje Intercontinental 1 que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

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Portugal vs. Repechaje Intercontinental 1

Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026

Horario: 1 pm ET | 11 am Centro de México

Sede: Estadio Houston

Portugal vs. Uzbekistán

Fecha: Martes 23 de junio del 2026

Horario: 1 pm ET | 11 am Centro de México

Sede: Estadio Houston

Colombia vs. Portugal