    Mundial 2026

    Ausencia de Cristiano Ronaldo: Fans mexicanos amenazan con demandar ante profeco

    El descontento se hizo notar en redes sociales tras darse a conocer la noticia.

    Por:Juan Regis
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    Fans mexicanos
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    Imagen Mexsport

    Los aficionados mexicanos no solo quedaron decepcionados tras darse a conocer que Cristiano Ronaldo no jugará el partido amistoso ante México como parte de la reinauguración del Estadio Banorte de cara al Mundial 2026.

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    Los seguidores manifestaron su malestar vía redes sociales, sobre todo en 'X', donde amenazaron con acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, porque consideran que la publicidad del partido resulta engañosa al no prometer lo anunciado.

    Y es que en el banner promocional del juego que se disputará el próximo sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Banorte aparece Cristiano Ronaldo, y los dos seleccionados mexicanos Santiago Giménez y Edson Álvarez.

    Cabe resaltar que los tres jugadores mencionados no aparecieron en las convocatorias de México y Portugal para la fecha FIFA de marzo porque se encuentran recuperándonse de sus respectivas lesiones.

    CR7 sufrió una lesión muscular a finales de febrero que lo ha relegado de varias fechas en la liga saudí y no estará para los amistosos de Portugal ante México y Estado Unidos.

    De acuerdo con el entrenador de Al Nassr, Jorge Jesus, el regreso de Cristiano a las canchas podría darse después del parón internacional a inicios de abril.

    ¿Dónde jugarán Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026?

    La selección portuguesa compartirá el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador del Repechaje Intercontinental 1 que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

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    Portugal vs. Repechaje Intercontinental 1

    • Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
    • Horario: 1 pm ET | 11 am Centro de México
    • Sede: Estadio Houston

    Portugal vs. Uzbekistán

    • Fecha: Martes 23 de junio del 2026
    • Horario: 1 pm ET | 11 am Centro de México
    • Sede: Estadio Houston

    Colombia vs. Portugal

    • Fecha: Sábado 27 de junio del 2026
    • Horario: 7:30 pm ET | 5:30 pm Centro de México
    • Sede: Estadio Miami
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