Ghana 2026 Selección Ghana tiene gran recibimiento por fans en Estados Unidos Los Black Stars fueron arropados por más de un centenar de aficionados en su base de entrenamiento.

Video Ghana tiene espectacular recibimiento en Boston a su llegada a Estados Unidos

La selección de Ghana que jugará su Copa del Mundo número seis en su historia, llegó a los Estados Unidos ante un espectacular recibimiento de aficionados.

Los Black Stars, como se le conoce al cuadro ghanés, decidió elegir a Boston como su base de entrenamiento durante este Mundial 2026.

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Ghana está en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá, por lo que será de las últimas selecciones en tener actividad en esta Copa del Mundo, hasta el 17 de junio.

Recibimiento a Ghana en Boston



Los Black Stars fueron arropados por más de un centenar de aficionados de su país, quienes los esperaron este miércoles en la noche en su base de entrenamiento.

Al ritmo de baile, abrazos y demás, los jugadores accedieron a tomarse fotografías con los fans, firmar autógrafos y tener una linda convivencia, previo a arrancar ya su preparación final para la Copa del Mundo.

Este jueves sostendrá su primer entrenamiento la selección de Ghana en la Bryant University, con miras al debut en el Mundial 2026 ante Panamá el siguiente 17 de junio en el Estadio Toronto.