Mundial 2026 Por qué le dicen Las Estrellas Negras a la Selección de Ghana: origen e historia del apodo El mote del conjunto de África Occidental obedece a una historia muy curiosa que luego fue plasmada en su bandera.

Video Ghana revela a sus estrellas para el Mundial 2026

La selección de Ghana se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con su apodo característico a nivel mundial, Las Estrellas Negras.

Este sobrenombre por parte del cuadro del norte de África no tiene mucha relación con su bandera, que si bien tiene una estrella negra, ni tampoco con los colores o un animal.

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No existe otro mote con el que se le denomine a Ghana, una selección que empezó a clasificarse hasta el Mundial Chile 1962, tras consumar su independencia como colonia británica.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE GHANA



El apodo de la selección de Ghana, de Las Estrellas Negras, muchos lo relacionan precisamente a la estrella negra que aparece al centro de su bandera, pero la verdad es otra.

En algún momento se explicó que este mote viene de un suceso singular de la época en que pertenecía a la Gran Bretaña como colonia y que terminó en 1957.

La historia cuenta que tiene que ver con los navíos que pertenecían a Marcus Garvey en la década de 1920, encargados de llevar a los estadounidenses afrodescendientes de vuelta África y con ello estrechar los vínculos con las personas en ambos lados del Atlántico.