Mundial 2026 El último baile de grandes figuras en el Mundial 2026 La Copa del Mundo 2026 podría marcar la despedida mundialista de varias figuras que definieron una era del fútbol internacional.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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A lo largo de las últimas dos décadas, nombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric dominaron los grandes escenarios.

Ahora, con el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, varios de ellos podrían estar ante su última experiencia en una Copa del Mundo.

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La edad, el desgaste físico y los ciclos deportivos colocan a esta generación frente a una posible despedida histórica.



Lionel Messi

El capitán argentino todavía no ha confirmado oficialmente su presencia en el torneo, pero todo indica que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

Como símbolo del vigente campeón del mundo, Messi podría disputar su última Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, cerrando un recorrido que comenzó en 2006.



Cristiano Ronaldo

Cristiano mantiene plena vigencia y tiene un objetivo claro: alcanzar la cifra de 1000 goles en su carrera.

Si lo consigue en una Copa del Mundo y pelea nuevamente por el trofeo, 2026 podría marcar el cierre perfecto para una trayectoria histórica con Portugal.



Luka Modric

El mediocampista croata llevó a su selección a disputar una final y a subirse nuevamente al podio en el ciclo reciente.

En 2026 podría disputar su última Copa del Mundo, buscando cerrar con otra actuación competitiva en el máximo escenario internacional.



Mohamed Salah

El referente egipcio volverá a liderar a su selección en la competencia.

Aunque mantiene un alto nivel, el Mundial 2026 se perfila como su última aparición en el torneo.



Sadio Mané

El atacante senegalés también podría despedirse de las Copas del Mundo en Norteamérica.

Tras una carrera consolidada en Europa y su etapa actual en Arabia Saudita, 2026 sería el cierre de su ciclo internacional.

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Una generación ante su posible adiósLa Copa del Mundo 2026 no solo definirá a un nuevo campeón. También podría representar el último capítulo mundialista de futbolistas que marcaron una época con títulos, récords y actuaciones memorables.

El torneo será una oportunidad para que estas figuras escriban su despedida en el escenario más grande del fútbol.

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