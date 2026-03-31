Países Bajos empata con Ecuador y sigue sin perder rumbo al Mundial 2026
La Naranja Mecánica de Ronald Koeman sigue invicta, pero Ecuador le complica el camino.
Países Bajos extendió su racha sin perder a 14 partidos, aunque esta vez sufrió un poco más, luego de empatar por marcador de 1-1 con Ecuador en el Philips Stadion de Eindhoven.
Con un partido de preparación aún en su calendario previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, los neerlandeses llegarán a la cita con el ánimo a tope y con una racha que llama la atención.
¿Cuándo fue la última derrota de Países Bajos?
Países Bajos no pierde desde el pasado 14 de octubre de 2024 por pizarra de 0-1 ante Alemania en la fase de grupos de la UEFA Nations League.
Desde entonces, el cuadro comandado por Ronald Koeman suma victorias o empates, como fue en este caso frente a un Ecuador que también está tomando ritmo para su actividad mundialista en el Grupo E ante Alemania, Curazao y Costa de Marfil.
¿Cómo cayeron los goles del partido?
Hay que destacar que el primer gol, ese con el que Países Bajos tomó ventaja, fue un autogol de Willian Pacho a los dos minutos y medio de haber arrancado el duelo, luego de que el defensor no pudo despejar un centro bajo.
Los sudamericanos igualaron a los 24 minutos de tiempo corrido, mediante un penalti cobrado por Enner Valencia, delantero del Pachuca de la Liga MX.
Países Bajos tiene un partido de preparación programado con Argelia a inicios del mes de junio, que servirá para afinar detalles. Ecuador, por su parte, no cuenta con más juegos de preparación en su calendario.