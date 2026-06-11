Equipos Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Curazao en un Mundial FIFA La Selección caribeña hará su presentación en una Copa del Mundo dejando en el camino a Jamaica y Trinidad y Tobago.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Curazao escoge su base camp en el sur de la Florida

El Seleccionado de Curazao comenzará su primer capítulo en la historia del Mundial de la FIFA, ya que al momento no cuenta con antecedente alguno en el certamen. Será el quinto seleccionado del Caribe que jugará un Mundial después de que lo hicieron Cuba (1938), Haití (1974), Jamaica (1998) y Trinidad y Tobago (2006).

Hace menos de diez años, Curazao superó 2-1 a Jamaica, levantó la Copa del Caribe 2017 y aseguró por primera vez su clasificación a la Copa Oro de la Concacaf.

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En la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf 2025, Curazao firmó un empate en Kingston (0-0), se adjudicó el primer puesto del grupo B y obtuvo su invitación a la Copa Mundial de la FIFA, lo que la convirtió en la nación más pequeña —con poco más de 150,000 habitantes y una superficie de 444 kilómetros— en alcanzar la fase final del máximo torneo del futbol mundial.

Historia de Curazao

La selección de Curazao debutó en las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA rumbo a Brasil 2014 como sucesora del conjunto de las Antillas Neerlandesas en competiciones internacionales. Muchos de sus futbolistas residen en los Países Bajos, pero cuentan con ascendencia en esta isla del sur del Caribe, por lo que Curazao se consolidó rápidamente como un contendiente en la Concacaf y, en junio de 2015, logró su primera victoria en una serie de clasificación mundialista ante Montserrat.