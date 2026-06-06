Mundial 2026 Por qué le dicen La Ola Azul a la Selección de Curazao: origen e historia El mote del equipo caribeño va de la mano con su color representativo nacional y el aspecto que generan.

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La selección de Curazao debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con su primera participación y cuenta con un apodo característico a nivel mundial, La Ola Azul.

Este sobrenombre del cuadro caribeño no tiene todavía demasiado arraigo al ser una selección, por decirlo así, joven, que poco a poco deslumbra en el mundo del futbol.

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Los curazoleños antes eran reconocidas como las Antillas Holandesas y en 2010 obtuvieron su indepencia, aunque siguen bajo el Reino de los Países Bajos.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE CURAZAO

El apodo de la selección de Curazao, La Ola Azul, va de la mano con el color representativo de su bandera, el azul, y como con Panamá de 'La Marea Roja', hace alusión al color que pintan sus aficioandos en la tribuna.

Los caribeños también tiene otro término para referirse entre ellos, que es más especial y que poco a poco tiene más popularidad, La Familia Azul.