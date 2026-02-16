Mundial 2026 Historia del Mundial: Croacia, la sensación de Rusia 2018 Ambas selecciones son las únicas en lograr este hecho en todas las Copas del Mundo jugadas, pero los croatas se llevaron un extra.

Croacia se convirtió en la sensación del Mundial 2018, segunda selección con mejor rendimiento en la fase de grupos, tres victorias sobre Nigeria, Argentina e Islandia, pero a partir de la segunda ronda ya no pudo ganar un partido en 90 minutos, sin embargo, llegó hasta la final.

En los Octavos empata a uno con Dinamarca, en tiempo extra, Luka Modric falla un penal, en las series, el portero Danijel Subasic ataja tres tiros y clasifica a Cuartos de Final.

Enfrenta a Rusia, país anfitrión, y empata uno en tiempo reglamentario, al minuto 100 Domagoj Vida remata un tiro de esquina, pero Mario Fernández empata, segunda tanda de desempate Subasic para el tiro a Panenka de Fedor Smolov y Croacia se impone 4-3.

Semifinal contra Inglaterra, a los cinco minutos ya está en desventaja con tanto de tiro libre de Kieran Trippier, pero a los 68', Ivan Perisic logra la igualada. A los 108 minutos del tiempo extra Mario Mandzukic marca de media vuelta y con ese tanto se llevan la victoria 2-1, evitando así otra serie de penales y clasifica la Gran Final.