Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Croacia en la historia? El cuadro Vatreni tiene la marca de su máximo goleador de la historia impuesta desde el pasado 2002.

Video Croacia da su lista de convocados para el Mundial 2026

La Selección de Croacia está de nuevo clasificada a una Copa del Mundo, con el nombre de Davor Suker todavía como su máximo goleador de la historia.

El conjunto Kockasti se presentará otra vez en una Copa Mundial con una generación que busca romper esa marca de Suker que data desde el 2002.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE CROACIA



La selección de Croacia, como nación independiente nació en 1990, por lo que un año después comenzó la leyenda de Davor Suker a anotar goles por doquier hasta dejar la marca en 45 anotaciones.

La cifra tiene 24 años de vigencia y solo dos jugadores, Ivan Perišić y Andrej Kramarić pueden ser los encargados de superarla en el futuro.

Davor Šuker : 45 goles

: 45 goles Ivan Perišić : 38 goles (en activo)

: 38 goles (en activo) Andrej Kramarić : 36 goles (en activo)

: 36 goles (en activo) Mario Mandžukić : 33 goles

: 33 goles Eduardo da Silva: 29 goles.

El equipo croata tiene también, dentro del Top 10 de goleadores de su historia, al mítico Luka Modric, que apunta a que estará presente en el Mundial 2026.

GOLEADORES DE CROACIA EN MUNDIALES



La selección de Croacia jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.