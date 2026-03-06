Croacia 2026 Fechas y horarios de los juegos de Croacia en el Mundial 2026 Croacia disputará su séptima Copa Mundial de la FIFA como integrante del Grupo L.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

El equipo dirigido por Zlatko Dalic aseguró su clasificación tras finalizar en el primer lugar del Grupo L en las eliminatorias europeas.

PUBLICIDAD

Luego de ser subcampeón en 2018 y tercero en 2022, el seleccionado balcánico llega nuevamente con altas expectativas.

Con una generación que combina experiencia y talento joven, Croacia intentará mantenerse entre los protagonistas de la competencia.

Croacia y su desafío en el Grupo L

El conjunto croata comparte sector con Inglaterra, Ghana y Panamá. El duelo ante los ingleses aparece como el más exigente del grupo, mientras que los otros encuentros serán determinantes para definir su posición final.

El plantel mantiene referentes históricos como Luka Modric, acompañado por futbolistas consolidados en clubes europeos como Gvardiol y Kovacic, lo que le permite sostener una estructura competitiva.

Croacia en el Mundial 2026: dónde ver sus partidos

Para seguir cada partido de Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 26, ViX es la única plataforma que tendrá cobertura completa, puedes consultar la información completa en https://todoelmundialporvix.com.

Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por solo $499 MXN.

Calendario completo de Croacia en la fase de grupos

Croacia disputará sus tres encuentros del Grupo L en sedes oficiales de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

PUBLICIDAD

● Miércoles 17 de junio de 2026

Inglaterra vs. Croacia en Estadio Dallas a las 14:00 MX y 16:00 ET

● Martes 23 de junio de 2026

Panamá vs. Croacia en Estadio Toronto a las 17:00 MXy 19:00 ET

● Sábado 27 de junio de 2026