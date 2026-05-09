Mundial 2026 Croacia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de Vatreni tiene seis participaciones previas a la Copa Mundial 2026 con buenos resultados.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Croacia logró su boleto al Mundial 2026 de forma directa en las Eliminatorias de la UEFA como líder su respectivo sector.

El cuadro Valtreni se ha consolidado como un animador de las últimas Copa del Mundo, con una generación con nombres como Ivan Rakitic o Luka Modric.

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CROACIA

EN MUNDIALES



Croacia tendrá su séptima Copa del Mundo y la cuarta de forma consecutiva en historia, donde busca alcanzar la gloria que se les ha escapado en anteriores ediciones.

Su debut fue en el Mundial Francia 1998 tras la desintegración de Yugoslavia, edición en la que sorpresivamente alcanzó el Tercer Lugar, mismo puesto que en el último torneo en Qatar 2022.

En Rusia 2018 fue subcampeón al perder ante Francia y en las otras justas mundialistas que participó, siempre se quedó en Fase de Grupos.

Participaciones en Mundiales: 7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 2°, Rusia 2018.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

CROACIA

EN MUNDIALES



En seis participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Croacia, se ubica en el puesto 19 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro Vatreni en Mundiales es de 30 partidos con saldo de 13 triunfos, 8 empates y 9 derrotas. Con 43 goles anotados, 33 goles recibidos y efectividad del 52.22%.

ENTRENADOR DE

CROACIA



Zlatko Dalić tomó al cuadro de Croacia en 2017 y es el único entrenador en clasificarlo a tres Copas del Mundo en la historia, donde su rendimiento en Mundiales no es igual cuando le ha tocado jugar la Eurocopa.