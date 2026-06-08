Mundial 2026 Neymar evoluciona de su lesión a días del debut de Brasil en el Mundial 2026 El brasileño fue sometido a unos estudios médicos y arrojaron resultados positivos para la Copa del Mundo.

Por: Javier Carmona Síguenos en Google

Video Neymar evoluciona de su lesión para el Mundial 2026

Las buenas noticias llegaron este lunes a la concentración de la Selección de Brasil. Y es que Neymar fue sometido a una resonancia magnética para conocer qué tanto ha evolucionado de su lesión muscular en el gemelo derecho.

De acuerdo a la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), Neymar mostró una “buena evolución” de su lesión, por lo que siguen con el plan de recuperación para que pueda estar listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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“Está dentro de los parámetros esperados. Seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planeado por la comisión médica”.

¿Qué le pasó a Neymar?

El delantero brasileño se lesionó el pasado 17 de mayo, cuando disputaba un partido del Brasileirao con el Santos. En aquel momento, el futbolista sintió un pinchazo en el gemelo derecho.

No obstante, el estratega del selectivo brasileño, Carlo Ancelotti, decidió incluir a Neymar en la convocatoria mundialista, con la esperanza de que el atacante pueda estar listo para disputar la justa.

Neymar se ha mantenido haciendo trabajo de gimnasio y pocas veces han sido las que se le ha visto sobre el césped, ya que no quieren acelerar su recuperación; incluso, se ha perdido los dos últimos duelos de preparación de Brasil, que han sido victorias ante Panamá (6-2) y Egipto (2-1).

¿Cuándo debuta Brasil en el Mundial 2026?

El selectivo de Carlo Ancelotti se estrena en el Mundial del 2026 el sábado 13 de junio, cuando choque ante el representativo de Marruecos.