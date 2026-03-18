Mundial 2026 Convocatoria de Scaloni para el Argentina vs. Guatemala en La Bombonera El seleccionador de la Albiceleste incluyó a Gianluca Prestianni para el amistoso rumbo al Mundial 2026.

Video Scaloni sorprende con polémica convocatoria de cara al Mundial 2026

La Selección Argentina anunció su convocatoria para jugar el partido amistoso ante Guatemala el próximo 31 de marzo en La Bombonera de Buenos Aires.

Encabezados por Lionel Messi, el técnico Lionel Scaloni citó a 28 futbolistas en lo que pudiera ser su última convocatoria antes de dar su lista final para el Mundial 2026.

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Hay tres sorpresas en la convocatoria de la fecha FIFA de marzo: Tomás Palacios, de Estudiantes, Gabriel Rojas, de Racing, y Gianluca Prestianni, el polémico futbolista del Benfica que el mes pasado protagonizó un supuesto caso de racismo contra Vinícius Jr.

También hay ausencias por lesión en la lista de Scaloni: Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso no estarán ante la Guatemala que dirige el mexicano Luis Fernando Tena.

En la convocatoria destacan, además de Messi, los nombres del ‘Dibu’ Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz y Julián Álvarez.

Cabe destacar que, Argentina estuvo a nada de quedarse sin rival en la fecha FIFA de marzo luego de que se cancelara la Finalissima ante España en Doha, Catar, por el conflicto bélico en Medio Oriente, y al no llegarse a un acuerdo entre las federaciones de ambas selecciones para elegir otra sede.

Incluso, trascendió que Senegal rechazó jugar contra la Albiceleste debido a que ya tiene pactado un partido amistoso ante Gambia el 31 de marzo.

Tras varios días de incertidumbre y con pocas selecciones disponibles, la AFA finalmente tendrá rival en la fecha FIFA de marzo al cerrar el amistoso ante Guatemala.

Convocatoria de Argentina para el partido amistoso de marzo ante Guatemala

Porteros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

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Defensas

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (AFC Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Máximo Perrone (Como 1907)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Nicolás Paz (Como 1907)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

José López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)