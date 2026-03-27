Argentina vence sin problemas a Mauritania con Messi iniciando desde la banca
Argentina vence 2-0 a Mauritania con Messi iniciando en la banca
Con Lionel Messi en la banca, sonriendo ante el desempeño de sus compañeros en el primer tiempo, la selección Argentina no tuvo dificultades para vencer por pizarra de 2-0 a Mauritania.
Mientras la albiceleste se encuentra ubicada en la tercera posición del ranking FIFA, el combinado africano es el 115 del mundo. Aunque la diferencia es amplia, los actuales campeones del mundo solo se conformaron con hacer par de goles, manejar el tiempo y evitar lesiones en sus estrellas.
¿Cómo cayeron los dos goles de Argentina?
Argentina abrió la pizarra a los 17 minutos del primer tiempo por obra de Enzo Fernández, luego de que Nahuel Molina mandó centro por la banda derecha, el balón pasó y justo en el manchón de penalti, Fernández remató para sacudir las redes.
Para el 32, Nico Paz cobró tiro libre desde larga distancia para batir al arquero Mamadou Diop y poner a Argentina en control de las acciones.
Estrellas como Messi, De Paul y Mastantuono ingresaron en el segundo tiempo
Para la segunda mitad ingresó Messi junto a Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono. Con las actuales figuras en el campo se esperaba que cayera algún tanto más para la alegría de quienes llenaron La Bombonera, pero no hubo oportunidad de más alegrías.
El próximo martes Argentina vuelve a tener actividad en Buenos Aires ante Zambia, otro rival de poca exigencia, pero que sirve lo suficiente para afinar detalles y llegar a la Copa Mundial con la confianza que da cosechar victorias.
FINALIZA EL PARTIDO
Argentina se impone 2-1 a Mauritania en amistoso rumbo al Mundial 2026
GOL DE MAURITANIA
Jordan Lefort la encuentra en el área tras varios rechaces, la prende cruzado y la manda guardar.
SE SALVA ARGENTINA
Disparo cruzado desde afuera del área que se queda el guardameta
MESSI BUSCA SORPRENDER
Lionel Messi madruga en tiro libre y casi le sale a Argentina que se queda cerca del tercero.
SIGUE LA TORMETA
Luvia torrencial sigue cayendo sobre el terreno de juego
MESSI BUSCA SU PRIMER OPORTUNIDAD
Lio intenta sacar tiro a puerta, pero le marcan fuera de lugar
MESSI ESTÁ EN LA CANCHA
El astro argentino Lionel Messi entra para la parte complementaria
INICIA EL SEGUNDO TIEMPO
La albiceleste busca aumentar su ventaja
TERMINA EL PRIMER TIEMPO
Marcador al descanso Argentina 2-0 Mauritania
¡SEGUNDO GOL DE ARGENTINA!
Nico Paz anota el 2-0 de tiro libre directo y con ayuda del arquero de Mauritania.
SE FUERON 20 MINUTOS EN BUENOS AIRES
Argentina 1-0 Mauritania que busca empatar.
¡GOL DE ARGENTINA!
Enzo Fernández anota en el área grande para el 1-0.
¿JUGARÁ LIONEL MESSI CON ARGENTINA VS. MAURITANIA?
Argentina disputará dos partidos amistosos ante las selecciones de Mauritania y Zambia como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026 y una de las dudas de los aficionados era si podrían ver a Lionel Messi.
Lionel Scaloni, director técnico de la albiceleste, disipó las dudas al confirmar la presencia del delantero del Inter Miami en los dos partidos para deleite del público argentino.
"Leo sí va a jugar, no sé si de entrada este partido o el otro, pero va a estar los dos. Para el argentino tener a Messi dos partidos más, creo que es una linda oportunidad para verlo en la cancha", expresó en conferencia de prensa.
¿Cuándo juega Argentina vs Mauritania y Zambia?
Argentina primero se medirá a Mauritania este viernes 27 de marzo en el estadio La Bombonera en punto de las 17:15 horas, tiempo del centro de México, por ViX en ambos países.
En tanto que el partido ante Zambia será el próximo 31 de marzo en punto de las 17:15 horas tiempo del centro de México. En el Mundial 2026 la albiceleste tendrá como rival de la primera fase a Argelia, por lo que sus juegos ante rivales africanos serán pensando en su debut en el torneo.