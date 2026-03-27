Mundial 2026 Argentina vence sin problemas a Mauritania con Messi iniciando desde la banca Argentina vence 2-0 a Mauritania con Messi iniciando en la banca

Video Resumen | Messi se va en blanco en el triunfo de Argentina

Con Lionel Messi en la banca, sonriendo ante el desempeño de sus compañeros en el primer tiempo, la selección Argentina no tuvo dificultades para vencer por pizarra de 2-0 a Mauritania.

Mientras la albiceleste se encuentra ubicada en la tercera posición del ranking FIFA, el combinado africano es el 115 del mundo. Aunque la diferencia es amplia, los actuales campeones del mundo solo se conformaron con hacer par de goles, manejar el tiempo y evitar lesiones en sus estrellas.

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¿Cómo cayeron los dos goles de Argentina?

Argentina abrió la pizarra a los 17 minutos del primer tiempo por obra de Enzo Fernández, luego de que Nahuel Molina mandó centro por la banda derecha, el balón pasó y justo en el manchón de penalti, Fernández remató para sacudir las redes.

Para el 32, Nico Paz cobró tiro libre desde larga distancia para batir al arquero Mamadou Diop y poner a Argentina en control de las acciones.

Estrellas como Messi, De Paul y Mastantuono ingresaron en el segundo tiempo

Para la segunda mitad ingresó Messi junto a Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono. Con las actuales figuras en el campo se esperaba que cayera algún tanto más para la alegría de quienes llenaron La Bombonera, pero no hubo oportunidad de más alegrías.

El próximo martes Argentina vuelve a tener actividad en Buenos Aires ante Zambia, otro rival de poca exigencia, pero que sirve lo suficiente para afinar detalles y llegar a la Copa Mundial con la confianza que da cosechar victorias.

FINALIZA EL PARTIDO

Argentina se impone 2-1 a Mauritania en amistoso rumbo al Mundial 2026

GOL DE MAURITANIA

Jordan Lefort la encuentra en el área tras varios rechaces, la prende cruzado y la manda guardar.

SE SALVA ARGENTINA

Disparo cruzado desde afuera del área que se queda el guardameta

MESSI BUSCA SORPRENDER

Lionel Messi madruga en tiro libre y casi le sale a Argentina que se queda cerca del tercero.

SIGUE LA TORMETA

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Luvia torrencial sigue cayendo sobre el terreno de juego

MESSI BUSCA SU PRIMER OPORTUNIDAD

Lio intenta sacar tiro a puerta, pero le marcan fuera de lugar

MESSI ESTÁ EN LA CANCHA

El astro argentino Lionel Messi entra para la parte complementaria

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

La albiceleste busca aumentar su ventaja

TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Marcador al descanso Argentina 2-0 Mauritania

¡SEGUNDO GOL DE ARGENTINA!

Nico Paz anota el 2-0 de tiro libre directo y con ayuda del arquero de Mauritania.

SE FUERON 20 MINUTOS EN BUENOS AIRES

Argentina 1-0 Mauritania que busca empatar.

¡GOL DE ARGENTINA!

Enzo Fernández anota en el área grande para el 1-0.

Video ¡Tremendo Nico Paz! Pedazo de gol en el tiro libre para el 2-0 de Argentina

¿JUGARÁ LIONEL MESSI CON ARGENTINA VS. MAURITANIA?

Argentina disputará dos partidos amistosos ante las selecciones de Mauritania y Zambia como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026 y una de las dudas de los aficionados era si podrían ver a Lionel Messi.

Lionel Scaloni, director técnico de la albiceleste, disipó las dudas al confirmar la presencia del delantero del Inter Miami en los dos partidos para deleite del público argentino.

"Leo sí va a jugar, no sé si de entrada este partido o el otro, pero va a estar los dos. Para el argentino tener a Messi dos partidos más, creo que es una linda oportunidad para verlo en la cancha", expresó en conferencia de prensa.

¿Cuándo juega Argentina vs Mauritania y Zambia?

Argentina primero se medirá a Mauritania este viernes 27 de marzo en el estadio La Bombonera en punto de las 17:15 horas, tiempo del centro de México, por ViX en ambos países.