    Brasil

    Horario y dónde ver el Brasil vs. Chile de las Eliminatorias de Conmebol

    Los pentacampeones, ya con boleto para el Mundial, reciben a la Roja que busca despedirse de la mejor forma.

    Por:
    Raúl Martinez.
    Video ¡Imperdible! Dónde y cómo ver el Brasil vs. Chile por un nuevo triunfo

    La eliminatoria de Conmebol rumbo al Mundial 2026 llega a su fin y en su penúltimo partido la Selección de Brasil recibe a su similar de Chile en la cancha del estadio Maracaná.

    Los Pentacampeones del mundo lograron su boleto en la pasada fecha FIFA y en casa buscará un nuevo triunfo sobre la Roja que ya no tiene chances de clasificar a la Copa del Mundo.

    En su primer enfrentamiento como parte de las eliminatorias de Conmebol, Brasil derrotó de visitante 2-1 a Chile.

    Al momento el Scratch du Oro se ubica en la tercera posición, mientras que la selección chilena es última de la clasificación.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL BRASIL VS. CHILE DE ELIMINATORIAS CONMEBOL

    A lo largo de su historia, Brasil y Chile se han enfrentado en 76 ocasiones con un claro dominio de los pentacampeones con 54 triunfos frente a ocho derrotas ante los chilenos.

    Fecha: 4 de septiembre en el estadio Maracaná.

    Hora: El partido arrancará a las 6:30pm del Centro de México; 8:30pm del ET, 7:30pm CT y 5:30pm del PT en los Estados Unidos.

    Dónde ver: El partido lo podrás disfrutar en México y Estados Unidos a través de la señal de ViX.

    Video ¿Resentido? Ancelotti arma su lista… ¡sin un solo madridista!

    Relacionados:
    BrasilChileCONMEBOL Mundial EliminatoriasMundial 2026

