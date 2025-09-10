Bolivia dio la campanada en las Eliminatorias de la Conmebol tras vencer a Brasil (1-0) para calificar al Repechaje Intercontinental en busca de volver a una Copa del Mundo después de 32 años de ausencia.

Sin embargo, las críticas comenzaron a caer para la selección boliviana, pues en Brasil consideran que hubo “antifutbol” en el Estadio Municipal de El Alto.

PUBLICIDAD

Y es que en redes sociales comenzaron a circular videos de los recogepelotas escondiendo y sacando los balones del campo para retrasar y entorpecer el juego. Incluso, en un video se ve cómo una pelota es ocultada debajo de un banco.

Brasil pide a Conmebol que tome cartas en el asunto

La acción también fue denunciada por Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), quien no solo se quejó de los recogepelotas, también lo hizo del arbitraje, la policía boliviana y de la altura con la que se juega en El Alto.

"Es triste lo que ha pasado hoy aquí. Vinimos a jugar futbol, y lo que vimos desde nuestra llegada fue antifutbol, incluso con esta altitud de 4 mil metros. Jugamos contra el arbitraje, contra la policía, contra los recogepelotas sacando los balones del campo y escondiéndolos.

“Fue un verdadero desastre. Eso es lo que no esperamos para el futbol mundial, ni para el futbol sudamericano", declaró Xuad para la prensa brasileña.

El mandamás de la CBF aseguró que presentará todas las pruebas a la Conmebol para que tome cartas en el asunto y se sancione a la Federación Boliviana de Futbol.

“Este tipo de actitud, sobre todo jugando en la altura dificulta la práctica del futbol, jugando contra 14 hombres en el campo contra una selección. Así que espero que la Conmebol tome cartas en el asunto, precisamente porque tenemos todo grabado, todo lo que pasó aquí en el campo. Esto no puede pasar. Es absurdo”, sentenció.

PUBLICIDAD

Con la derrota ante Bolivia, Brasil cayó al quinto lugar de las Eliminatorias con 28 puntos, mismos que lograron Colombia, Uruguay y Paraguay, todos clasificados al Mundial 2026.

La sorprendente victoria de Bolivia dejó sin Copa del Mundo a Venezuela, quien fue remontado por Colombia y perdió 3-6 en Maturín.