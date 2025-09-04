La Selección de Brasil no tuvo problemas para derrotar a su similar de Chile en su último partido en casa de las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial del 2026.

El Scratch du Oro volvió a mostrar su poderío en el estadio Maracaná para golear 3-0 a la Roja que buscaba dar una sorpresa pese a estar en el fondo de la tabla.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti tardaron en hacerse presentes en el marcador ya que fue hasta el minuto 38 cuando abrieron el marcador por medio d e Estêvão Willian quien anotó de forma acrobática.

Al 72’ Lucas Paquetá marcó el segundo de Brasil con un cabezazo tras un gran centro de Luiz Henrique.

El Maracaná seguía festejando la segunda anotación cuando cuatro minutos más tarde Bruno Guimarães firmó el 3-0 luego de una jugada en conjunto.

Brasil no bajó el ritmo y busco en la parte final del partido la cuarta anotación, pero no pudo llegar pese a la contantes llegadas que generaron fente al arco de la Selección de Chile.

Con esta victoria el pentacampeón del mundo llegó a 28 puntos para colocarse en la segunda posición de la eliminatoria de Conmebol que comanda Argentina, por su parte Chile sigue en el fondo con 10 unidades.