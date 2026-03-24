Mundial 2026 Bolivia llega con dudas al repechaje mundialista 2026 El combinado sudamericano se ilusiona con el Mundial, pero preocupan sus recientes resultados.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Así llega Bolivia al Repechaje para el Mundial 2026

La selección de futbol de Bolivia está a las puertas de regresar a la Copa Mundial por primera vez desde 1994, pero la realidad es que su accionar en los últimos meses no ilusiona del todo.

Bolivia debería ser favorita para pasar su primer compromiso ante Surinam. Tiene una historia mucho más rica en futbol y actualmente se ubica en el puesto 76 del ranking de la FIFA, mientras que sus rivales aparecen en el peldaño 122.

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Malos resultados para Bolivia en sus últimos juegos

La euforia de aficionados y prensa deportiva boliviana está a tope. Desde hace algunos días se encuentran en Monterrey para adaptarse lo mejor posible a las condiciones que se puedan presentar en el juego.

Vale la pena destacar los últimos resultados de la selección de futbol de Bolivia, ya que no han sido del todo positivos.

De sus últimos siete encuentros, el equipo solo presume una victoria y fue el pasado 15 de marzo por marcador de 3-0 ante Trinidad y Tobago. Tiene un empate de 1-1 contra Panamá en enero de este año y el resto son derrotas.

Resulta más grave ver que los bolivianos solo han marcado cuatro goles y recibido 12. Con estos números hay que tener cuidado en cómo llega Bolivia, pues podría verse sorprendida por una selección que, en contraparte, llega con solo una derrota en los recientes siete compromisos.

Últimos siete juegos de la selección boliviana de futbol: