Mundial 2026 Las tres selecciones que buscan volver a un Mundial tras larga ausencia Los últimos seis boletos a la Fase de Grupos del Mundial 2026 estará en juego en el Repechaje.

Video Las tres selecciones que buscan volver a un Mundial tras décadas de ausencia

De las 22 selecciones que disputarán el Repechaje del Mundial 2026, hay tres equipos que no han calificado a una Copa del Mundo desde hace más de 30 años.

Bolivia jugará el Repechaje Intercontinental en busca de volver a jugar un Mundial en Estados Unidos, pues su única participación mundialista fue en Estados Unidos 1994, hace 32 años.

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Bolivia necesita vencer a Surinam para enfrentar en la Final a Irak, quien busca regresar a la Copa del Mundo tras 40 años de ausencia, su última y única participación fue en México 1986.

Ese Mundial también fue el último de Irlanda del Norte, aunque significó su tercera participación en Copas del Mundo. La selección norirlandesa debe eliminar a Italia y posteriormente vencer al ganador del Gales vs. Bosnia y Herzegovina para clasificar al Mundial 2026.

Siete de las selecciones que jugarán el Repechaje buscan regresar y disputar una segunda Copa del Mundo, mientras que otros cinco equipos sueñan con hacer historia y asistir a su primer Mundial.

Será el próximo martes 31 de marzo cuando conozcamos a las últimas seis selecciones calificadas a la Copa Mundial de la FIFA 26 de Estados Unudos, México y Canadá que inicia el próximo 11 de junio.

¿Cuál fue la última participación en Mundiales de los equipos que jugarán el Repechaje?

Repechaje Intercontinental Mundial 2026



Llave 1

Congo (como Zaire): Alemania 1974*

Bolivia: Estados Unidos 1994*

Surinam: Nunca ha jugado una Copa del Mundo

Llave 2

Irak: México 1986*

Jamaica: Francia 1998*

Nueva Caledonia: Nunca ha jugado una Copa del Mundo

Repechaje UEFA Mundial 2026

Ruta A

Italia: Brasil 2014

Irlanda del Norte: México 1986

Gales: Qatar 2022

Bosnia y Herzegovina: Brasil 2014*

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Ruta B

Ucrania: Alemania 2006*

Suecia: Rusia 2018

Polonia: Qatar 2022

Albania: Nunca ha jugado una Copa del Mundo

Ruta C

Turquía: Corea-Japón 2002

Rumanía: Francia 1998

Eslovaquia: Sudáfrica 2010*

Kosovo: Nunca ha jugado una Copa del Mundo

Ruta D

Dinamarca: Qatar 2022

Macedonia del Norte: Nunca ha jugado una Copa del Mundo

República Checa: Alemania 2006

República de Irlanda: Corea-Japón 2002

*Única participación en Copas del Mundo