    Mundial 2026

    Las tres selecciones que buscan volver a un Mundial tras larga ausencia

    Los últimos seis boletos a la Fase de Grupos del Mundial 2026 estará en juego en el Repechaje.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Las tres selecciones que buscan volver a un Mundial tras décadas de ausencia

    De las 22 selecciones que disputarán el Repechaje del Mundial 2026, hay tres equipos que no han calificado a una Copa del Mundo desde hace más de 30 años.

    Bolivia jugará el Repechaje Intercontinental en busca de volver a jugar un Mundial en Estados Unidos, pues su única participación mundialista fue en Estados Unidos 1994, hace 32 años.

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    Bolivia necesita vencer a Surinam para enfrentar en la Final a Irak, quien busca regresar a la Copa del Mundo tras 40 años de ausencia, su última y única participación fue en México 1986.

    Ese Mundial también fue el último de Irlanda del Norte, aunque significó su tercera participación en Copas del Mundo. La selección norirlandesa debe eliminar a Italia y posteriormente vencer al ganador del Gales vs. Bosnia y Herzegovina para clasificar al Mundial 2026.

    Siete de las selecciones que jugarán el Repechaje buscan regresar y disputar una segunda Copa del Mundo, mientras que otros cinco equipos sueñan con hacer historia y asistir a su primer Mundial.

    Será el próximo martes 31 de marzo cuando conozcamos a las últimas seis selecciones calificadas a la Copa Mundial de la FIFA 26 de Estados Unudos, México y Canadá que inicia el próximo 11 de junio.

    ¿Cuál fue la última participación en Mundiales de los equipos que jugarán el Repechaje?

    Repechaje Intercontinental Mundial 2026


    Llave 1

    • Congo (como Zaire): Alemania 1974*
    • Bolivia: Estados Unidos 1994*
    • Surinam: Nunca ha jugado una Copa del Mundo

    Llave 2

    • Irak: México 1986*
    • Jamaica: Francia 1998*
    • Nueva Caledonia: Nunca ha jugado una Copa del Mundo

    Repechaje UEFA Mundial 2026

    Ruta A

    • Italia: Brasil 2014
    • Irlanda del Norte: México 1986
    • Gales: Qatar 2022
    • Bosnia y Herzegovina: Brasil 2014*
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    Ruta B

    • Ucrania: Alemania 2006*
    • Suecia: Rusia 2018
    • Polonia: Qatar 2022
    • Albania: Nunca ha jugado una Copa del Mundo

    Ruta C

    • Turquía: Corea-Japón 2002
    • Rumanía: Francia 1998
    • Eslovaquia: Sudáfrica 2010*
    • Kosovo: Nunca ha jugado una Copa del Mundo

    Ruta D

    • Dinamarca: Qatar 2022
    • Macedonia del Norte: Nunca ha jugado una Copa del Mundo
    • República Checa: Alemania 2006
    • República de Irlanda: Corea-Japón 2002

    *Única participación en Copas del Mundo

    Video Selecciones que buscan clasificar a su primer Mundial en el Repechaje
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