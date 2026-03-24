Las tres selecciones que buscan volver a un Mundial tras larga ausencia
Los últimos seis boletos a la Fase de Grupos del Mundial 2026 estará en juego en el Repechaje.
De las 22 selecciones que disputarán el Repechaje del Mundial 2026, hay tres equipos que no han calificado a una Copa del Mundo desde hace más de 30 años.
Bolivia jugará el Repechaje Intercontinental en busca de volver a jugar un Mundial en Estados Unidos, pues su única participación mundialista fue en Estados Unidos 1994, hace 32 años.
Bolivia necesita vencer a Surinam para enfrentar en la Final a Irak, quien busca regresar a la Copa del Mundo tras 40 años de ausencia, su última y única participación fue en México 1986.
Ese Mundial también fue el último de Irlanda del Norte, aunque significó su tercera participación en Copas del Mundo. La selección norirlandesa debe eliminar a Italia y posteriormente vencer al ganador del Gales vs. Bosnia y Herzegovina para clasificar al Mundial 2026.
Siete de las selecciones que jugarán el Repechaje buscan regresar y disputar una segunda Copa del Mundo, mientras que otros cinco equipos sueñan con hacer historia y asistir a su primer Mundial.
Será el próximo martes 31 de marzo cuando conozcamos a las últimas seis selecciones calificadas a la Copa Mundial de la FIFA 26 de Estados Unudos, México y Canadá que inicia el próximo 11 de junio.
¿Cuál fue la última participación en Mundiales de los equipos que jugarán el Repechaje?
Repechaje Intercontinental Mundial 2026
Llave 1
- Congo (como Zaire): Alemania 1974*
- Bolivia: Estados Unidos 1994*
- Surinam: Nunca ha jugado una Copa del Mundo
Llave 2
- Irak: México 1986*
- Jamaica: Francia 1998*
- Nueva Caledonia: Nunca ha jugado una Copa del Mundo
Repechaje UEFA Mundial 2026
Ruta A
- Italia: Brasil 2014
- Irlanda del Norte: México 1986
- Gales: Qatar 2022
- Bosnia y Herzegovina: Brasil 2014*
Ruta B
- Ucrania: Alemania 2006*
- Suecia: Rusia 2018
- Polonia: Qatar 2022
- Albania: Nunca ha jugado una Copa del Mundo
Ruta C
- Turquía: Corea-Japón 2002
- Rumanía: Francia 1998
- Eslovaquia: Sudáfrica 2010*
- Kosovo: Nunca ha jugado una Copa del Mundo
Ruta D
- Dinamarca: Qatar 2022
- Macedonia del Norte: Nunca ha jugado una Copa del Mundo
- República Checa: Alemania 2006
- República de Irlanda: Corea-Japón 2002
*Única participación en Copas del Mundo