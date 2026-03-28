Mundial 2026 Alineaciones para el México vs. Portugal en la reinauguración del estadio Banorte La Selección Mexicana se enfrenta a los lusos en la cancha del estadio Banorte.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Fidalgo debuta con el Tri: las alineaciones del México vs. Portugal

Ya se conocen las alineaciones de la Selección Mexicana y Portugal p ara el partido amistoso que reinaugurará el estadio Banorte luego de su remodelación para el Mundial 2026.

La gran novedad en el once inicial de Javier Aguirre es Álvaro Fidalgo y Obed Vargas que debutará con el combinado mexicano y que estará acompañado por jugador es como ‘Tala’ Rangel y Raúl Jiménez.

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Por su parte, Roberto Martínez saldrá con las figuras portuguesas como; Bruno Fernandes y Joao Félix.

El encuentro entre la Selección Mexicana y Portugal arrancará en punto de las 7:00pm del centro de la Ciudad de México, 9:00pm del ET en los Estados Unidos y podrás disfrutarlo por TUDN.

ALINEACIONES DE MÉXICO Y PORTUGAL PARA EL PARTIDO AMISTOSO EN EL ESTADIO BANORTE

Alineación de México:

- Raúl Rangel

- César Montes

- Johan Vásquez

- Israel Reyes

- Jesús Gallardo

- Erick Lira

- Álvaro Fidalgo

- Obed Vargas

- Roberto Alvarado

- Brian Gutiérrez

- Raúl Jiménez

Director técnico: Javier ‘Vasco’ Aguirre

Alineación Portugal:

- Rui Silva

- João Pereira

- Samuel Costa

- Renato Veiga

- Nuno Mendez

- Nunes

- Fernandes da Conceição

- Bruno Fernandes

- Gonçalo Ramos

- Rúben Diogo da Silva Neve

- João Félix