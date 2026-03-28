    Mundial 2026

    Alineaciones para el México vs. Portugal en la reinauguración del estadio Banorte

    La Selección Mexicana se enfrenta a los lusos en la cancha del estadio Banorte.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Fidalgo debuta con el Tri: las alineaciones del México vs. Portugal

    Ya se conocen las alineaciones de la Selección Mexicana y Portugal p ara el partido amistoso que reinaugurará el estadio Banorte luego de su remodelación para el Mundial 2026.

    La gran novedad en el once inicial de Javier Aguirre es Álvaro Fidalgo y Obed Vargas que debutará con el combinado mexicano y que estará acompañado por jugador es como ‘Tala’ Rangel y Raúl Jiménez.

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    Por su parte, Roberto Martínez saldrá con las figuras portuguesas como; Bruno Fernandes y Joao Félix.

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    El encuentro entre la Selección Mexicana y Portugal arrancará en punto de las 7:00pm del centro de la Ciudad de México, 9:00pm del ET en los Estados Unidos y podrás disfrutarlo por TUDN.

    ALINEACIONES DE MÉXICO Y PORTUGAL PARA EL PARTIDO AMISTOSO EN EL ESTADIO BANORTE

    Alineación de México:

    - Raúl Rangel
    - César Montes
    - Johan Vásquez
    - Israel Reyes
    - Jesús Gallardo
    - Erick Lira
    - Álvaro Fidalgo
    - Obed Vargas
    - Roberto Alvarado
    - Brian Gutiérrez
    - Raúl Jiménez

    Director técnico: Javier ‘Vasco’ Aguirre

    Alineación Portugal:

    - Rui Silva
    - João Pereira
    - Samuel Costa
    - Renato Veiga
    - Nuno Mendez
    - Nunes
    - Fernandes da Conceição
    - Bruno Fernandes
    - Gonçalo Ramos
    - Rúben Diogo da Silva Neve
    - João Félix

    Director técnico: Roberto Martínez

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