Alineaciones para el México vs. Portugal en la reinauguración del estadio Banorte
La Selección Mexicana se enfrenta a los lusos en la cancha del estadio Banorte.
Ya se conocen las alineaciones de la Selección Mexicana y Portugal p ara el partido amistoso que reinaugurará el estadio Banorte luego de su remodelación para el Mundial 2026.
La gran novedad en el once inicial de Javier Aguirre es Álvaro Fidalgo y Obed Vargas que debutará con el combinado mexicano y que estará acompañado por jugador es como ‘Tala’ Rangel y Raúl Jiménez.
Por su parte, Roberto Martínez saldrá con las figuras portuguesas como; Bruno Fernandes y Joao Félix.
El encuentro entre la Selección Mexicana y Portugal arrancará en punto de las 7:00pm del centro de la Ciudad de México, 9:00pm del ET en los Estados Unidos y podrás disfrutarlo por TUDN.
ALINEACIONES DE MÉXICO Y PORTUGAL PARA EL PARTIDO AMISTOSO EN EL ESTADIO BANORTE
Alineación de México:
- Raúl Rangel
- César Montes
- Johan Vásquez
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Erick Lira
- Álvaro Fidalgo
- Obed Vargas
- Roberto Alvarado
- Brian Gutiérrez
- Raúl Jiménez
Director técnico: Javier ‘Vasco’ Aguirre
Alineación Portugal:
- Rui Silva
- João Pereira
- Samuel Costa
- Renato Veiga
- Nuno Mendez
- Nunes
- Fernandes da Conceição
- Bruno Fernandes
- Gonçalo Ramos
- Rúben Diogo da Silva Neve
- João Félix
Director técnico: Roberto Martínez