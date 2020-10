“Por mi papá, yo lloraba porque lo único que me pasaba por la mente es que no le iba a poder decir que su hijo es campeón mundial, creo que eso me hizo llorar bastante porque yo sé que mi mamá está muy orgullosa de mí porque tiene un hijo que es campeón del mundo, pero cuando me salían las lágrimas lo primero que pensé fue en mi papá”, dijo el nayarita a ESPN.