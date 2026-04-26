Arizona Diamondbacks Jugadores de Arizona Diamondbacks de MLB confiesan su amor por el Club América El equipo de Arizona enfrenta a los Padres en partido oficial en la capital mexicana.

Video Jugadores de los Diamondbacks confiesan su amor por el América

Los jugadores de los Diamondbacks de Arizona sorprendieron a los fanáticos mexicanos tras llegar al Estadio Alfredo Harp Helú presumiendo sus playeras de las Águilas del América para el juego de temporada regular de la MLB en la Ciudad de México.

Juan Morillo y Lourdes Gurriel Jr. se tomaron su tiempo con los fanáticos para firmar autógrafos y sacarse la foto del recuerdo horas antes del partido ante los Padres de San Diego.

PUBLICIDAD

Juan Morillo incluso se animó a nombrar a su jugador favorito del América, equipo que definió lugar y a su rival en la Liguilla en la última jornada del Clausura 2026.

Morillo destacó el estadio y agradeció a la afición mexicana por su caluroso recibimiento.

"Gracias por el recibimiento, el estadio es muy bonito, parecido a uno de Grandes Ligas. Excelente la afición mexicana desde el día uno ha estado apoyándonos y les agradecemos.

"Sí, sí, le voy al América. Me gusta ver futbol, lo disfruto, no estoy muy metido, pero sí me encanta verlo. El América es uno de los equipos icónicos aquí en México, tengo amigos mexicanos que le van al América de cuando yo estaba en ligas menores.

"El número 10, Zendejas", concluyó al cuestionarle sobre su jugador favorito de las Águilas.