Futbol Americano Colegial ¡Quarterback de Colorado muere en accidente automovilístico! Dominiq Ponder, de 23 años, se accidenta a las 3:00 AM en el condado de Boulder, a bordo de un Tesla Model 3.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Accidente automovilismo deja sin vida a QB de Colorado!

El quarterback de la Universidad de Colorado, Dominiq Ponder, murió al estrellarse en su vehículo en el condado de Boulder, Colorado. Alrededor de las 3:00 AM el estudiante de 23 años manejaba su Tesla Model 3 cuando perdió el control en una curva y el vehículo se estrelló en el muro de contención y posteriormente con un poste de luz antes de incendiarse.

PUBLICIDAD

Ponder fue declarado muerto en el lugar del accidente. La policía en una primera investigación indicó que el ‘exceso de velocidad’ fue factor en el percance, aunque se realizará un trabajo más a detalle.

Dominiq Ponder, jugador de segundo año en Colorado, participó en dos juegos con los Búfalos, registró dos acarreos y un intento de pase.

El coach Deion Sanders escribió en su red social: ¡Dom era uno de mis favoritos! Era querido, respetado y un líder nato. Oremos por todos los que lo conocieron y tuvieron la oportunidad de estar en su presencia.