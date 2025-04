Penta Zero Miedo revela a sus ídolos deportivos de la historia

Penta Zero Miedo es el ídolo de miles de aficionados de México, Latinoamérica y del mundo, pero él alguna vez tuvo a sus propios ídolos y los reveló en entrevista con TUDN .

“Tengo muchos. A lo que yo me dedico Rey Mysterio; futbolístico mundial Cristiano Ronaldo; Michael Jordan que es de mi época; el ‘Toro’ Valenzuela, no soy tan fan del beis, pero la historia me provoca un algo”, comentó el luchador mexicano de WWE.