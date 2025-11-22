Video ¡Vuelve a las pistas! Checo Pérez hace pruebas para Cadillac en Imola

La calificación del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 estuvo marcada por la lluvia, algo que no impidió que Lando Norris se acercara un poco más al título de pilotos en este año.

Pole para el británico que supo reponerse a las condiciones adversas y arrancó la posición de privilegio a Max Verstappen de Red Bull quien saldrá segundo en el circuito urbano de la 'Ciudad del Pecado'.

La sorpresa en la sesión vino con Carlos Sainz, de Williams, quien se quedó con la tercera plaza para la parrilla en la carrera de este sábado en la noche.

Oscar Piastri de McLaren, el tercero en discordia en la resolución por el título de pilotos, saldrá desde la quinta posición, una plaza que ya se vuelve recurrente para el australiano en las últimas carreras.