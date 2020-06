La NASCAR respalda a Bubba Wallace en un momento trascendental

No hay manera de negar esto: La NASCAR es una serie de automovilismo deportivo dominada por gente de raza blanca y el grueso de base de aficionado es también predominantemente blanca. Y no tiene la reputación de ser muy inclusiva. Su evolución ha sido irregular, con dos pasos adelante y uno atrás.

Pero no en la NASCAR. Todos conjeturaron que distintos fanáticos harían caso omiso a la medida y obligarían a que alguien vigilara su cumplimiento de algún modo.

Los pilotos no hacen esto a menudo. Pueden forjar amistad entre sí, pero las disputas y rivalidades son reales. Éste es un deporte de competidores solitarios.

Pero esta nueva situación fue muy distinta, pues cada uno de los 40 equipos en la parrilla de largada cerró filas para defender a Wallace y a la propia NASCAR, en un esfuerzo por demostrar que no tolerarán el racismo.

Johnson no estaba seguro de cómo se desarrollaría todo, ni de cuántos esperaban participar. Pero el lunes, cuando miró atrás, los 39 rivales de Wallace y los miembros de sus respectivas escuderías se habían unido a la 'procesión'.

"El lunes, cuando me levanté y leí las noticias... sentí que el pulso se me aceleraba. No podía creer lo que había ocurrido”, dijo Johnson. “A medida que creció el impulso y la noticia de la declaración que iba a emitir el garaje, aumentó el número de gente que se acercó y que quiso involucrarse. Esto simplemente genera un gran orgullo para nuestro deporte”.