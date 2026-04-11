Más Deportes Los Toros de Tijuana van por Justin Turner en bombazo mediático Justin Turner podría llegar a Tijuana como refuerzo estelar para la campaña 2026



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Justin Turner cerca de llegar a Toros de Tijuana

Los Toros de Tijuana han dado uno de los golpes más mediáticos en la Liga Mexicana de Beisbol , luego de que habrían llegado a un acuerdo para contratar a Justin Turner, figura de la MLB, campeón con los Los Angeles Dodgers y seleccionado dos veces al Juego de Estrellas.

Diversos reportes en Estados Unidos y México señalan que el experimentado pelotero, con amplia trayectoria en la Gran Carpa, está cerca de reforzar a la novena fronteriza para convertirse en una de las grandes apuestas en busca del campeonato.

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¿Qué trayectoria respalda a Justin Turner?

Turner llegaría con un importante historial en MLB, donde incluso conquistó la Serie Mundial en 2020 con los angelinos, siendo una pieza clave en ese logro. A sus 41 años, mantiene un poder ofensivo respetado y una defensa sólida con el guante.

De concretarse, sería la primera experiencia de Turner fuera de la MLB, lo que marcaría un momento relevante tanto para su carrera como para la liga mexicana.

¿Quién es Justin Turner?

El infielder es actualmente agente libre. Comenzó su carrera profesional en 2009 con los Baltimore Orioles. Pasó por otras organizaciones como los New York Mets, Dodgers, Boston Red Sox, Toronto Blue Jays, Seattle Mariners y el año pasado jugó con los Chicago Cubs.

Sus números lo ubican como un pelotero de confianza, con un promedio de bateo de .283 y un porcentaje de embasado de .360. Suma 201 cuadrangulares y 831 carreras impulsadas.

La temporada regular de la LMB arranca el 16 de abril entre los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México. Un día después, Toros tendrá acción como visitante en Saltillo.