San Francisco Giants San Francisco Giants derrotó a Sultanes de Monterrey La novena de San Francisco se impuso a base de cañonazos y cuadrangulares.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video San Francisco Giants vence a Sultanes de Monterrey en pretemporada de MLB

Los Sultanes de Monterrey perdieron en su partido frente a San Francisco Giants por marcador de 10-2 en partido disputado en el Oracle Park como parte de la parte final del Spring Training.

En el primero de dos juegos que disputarán ambos equipos, f ue la novena de San Francisco que a base de cañonazos y cuadrangulares el conjunto de Monterrey.

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En la baja de la tercera entrada fue cuando cayeron las primeras carreras de los Giants donde ingresaron tres para ponerse al frente.

En la quinta entrada San Francisco puso una más en el marcador y en la alta de la quinta los Sultanes despertaron con dos careras para ponerse 4-2.

Pero en la baja de la sexta entrada, Willy Adams conectó un cuadrangular que se fue por el jardín izquierdo y ponerse 5-2.

San Francisco Giants no se conformó y en el octavo inning conectaron dos cuadrangulares, primero Bryce Eldridge para anotar tres carreras más y luego Tyler Fitzgerald para dos más y p oner el marcador final de 10-2 en favor de los la MLB.