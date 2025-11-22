La violencia en las universidades de Estados Unidos vuelve a aparecer, solamente que en esta ocasión se trasladó de los salones de clases a los campos de juego, en este caso a los del futbol americano colegial, donde se registraron dos heridos.

A decir de un portavoz, antes de saltar a la cancha para enfrentar a Universidad del Sur de Florida (USF), un jugador de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) hirió a dos de sus compañeros con un arma punzo cortante, lo que generó la llegada de los cuerpos de emergencia.

El hecho se suscitó en las instalaciones de los Blazers, por lo que los heridos fueron trasladados, de forma inmediata, al hospital de la UAB, donde se reportan como estables, pero bajo supervisión.

Según información de medios locales , el agresor fue arrestado y trasladado a la cárcel del Condado de Jefferson, donde se le fincaron cargos de agresión agravada e intento de homicidio.

Aún sin confirmar, aunque no se conoce el nombre de los jugadores heridos de la UAB, se especula que el agresor responde al nombre de Daniel Israel Mincey, liniero de primer año.