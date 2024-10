Este año las cosas no cambiaron mucho, su clasificación fue muy mala al ubicarse en la posición 18 de la parrilla, alejándolo de posibilidad de triunfo y así fue desde el comienzo de la carrera. Primero una sanción de cinco segundos por no colocarse correctamente en el cajón de salida y posteriormente en un incidente con Liam Lawson y después con el Aston Martin de Lance Stroll, que le provocó daños a su monoplaza.

Sergio Pérez no pudo ocultar su tristeza porque las cosas no salieron como lo esperaba. “Ya he estado en el podio afortunadamente gracias a Dios dos veces, pero quiero ganar esta carrera y no fue este fin de semana, pero lo volveremos a intentar el próximo año”.