La Selección de Uruguay venció en amistoso a Uzbekistán donde la Liga MX tuvo representación con Juan Manuel Sanabria del Atlético de San Luis quien se estrenó con un gol con los charrúas.

En la gira de Uruguay por Malasia, el futbolista del conjunto potosino debutó con la Celeste ante República Dominicana y fue en el cotejo ante los uzbecos se despachó con el segundo gol de su selección en el triunfo por 2-1 en la cancha del Hang Jebat.

Otro elemento que brilló con los uruguayos fue Federico Viña, el ex jugador de América y León, quien colaboró con dos asistencias una para el mencionado Sanabria y otra a Facundo Torres.

Para esta fecha FIFA, Marcelo Bielsa no convocó a otros jugadores de la Liga MX como Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre debido a que busca probar nuevos futbolistas de cara a su lista final para la Copa del Mundo.

Uruguay se metió al Mundial como el cuarto lugar de la eliminatoria de Conmebol para meterse a su quinta justa mundialista de forma consecutiva.