    Mundial 2026

    Cabo Verde hace historia y se clasifica por primera vez a un Mundial

    Los ‘Tiburones Azules’ vencieron este lunes por 3-0 a Esuatini y aseguraron el liderato de su grupo en las eliminatorias africanas.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Cabo Verde consiguió una clasificación histórica a la Copa del Mundo 2026 tras vencer este lunes por 3-0 a Esuatini y asegurar el liderato de su grupo en las eliminatorias africanas.

    El resultado deja a Camerún relegada a la repesca y confirma el hito más grande en la historia del futbol caboverdiano.

    Los ‘Tiburones Azules’, que habían desperdiciado su primera oportunidad días atrás al empatar 3-3 con Libia, no fallaron ante los más de 15.000 aficionados que llenaron el Estadio Nacional de Praia. El conjunto dirigido por Bubista salió decidido desde el inicio y, aunque el primer tiempo terminó sin goles, encontró la recompensa en la segunda mitad.

    Livramento abrió el marcador al minuto 48, Semedo amplió la ventaja al 54’ y, en tiempo añadido, Stopira selló la goleada que desató la euforia en todo el archipiélago.

    Con esta clasificación, Cabo Verde se convierte en el segundo país menos poblado en disputar una Copa del Mundo —t ras Islandia en 2018— y el de menor extensión territorial en lograrlo, superando el registro de Trinidad y Tobago.

    A 50 años de su independencia, el pequeño país africano celebra un logro monumental: debutará en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 junto a Jordania y Uzbekistán.

