Cabo Verde hace historia y se clasifica por primera vez a un Mundial

Video ¡Histórico! Cabo Verde se clasifica por primera vez a una Copa del Mundo

Cabo Verde consiguió una clasificación histórica a la Copa del Mundo 2026 tras vencer este lunes por 3-0 a Esuatini y asegurar el liderato de su grupo en las eliminatorias africanas.

El resultado deja a Camerún relegada a la repesca y confirma el hito más grande en la historia del futbol caboverdiano.

PUBLICIDAD

Los ‘Tiburones Azules’, que habían desperdiciado su primera oportunidad días atrás al empatar 3-3 con Libia, no fallaron ante los más de 15.000 aficionados que llenaron el Estadio Nacional de Praia. El conjunto dirigido por Bubista salió decidido desde el inicio y, aunque el primer tiempo terminó sin goles, encontró la recompensa en la segunda mitad.

Livramento abrió el marcador al minuto 48, Semedo amplió la ventaja al 54’ y, en tiempo añadido, Stopira selló la goleada que desató la euforia en todo el archipiélago.

Con esta clasificación, Cabo Verde se convierte en el segundo país menos poblado en disputar una Copa del Mundo —t ras Islandia en 2018— y el de menor extensión territorial en lograrlo, superando el registro de Trinidad y Tobago.