Video Horario y dónde ver Turquía vs. España eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo

España y Turquía arrancaron con el pie derecho la fase de grupos de la eliminatoria de Europa rumbo a la Copa del Mundo. Los españoles golearon a Bulgaría 3-0 y los turcos dieron cuenta de Georgia 3-2.

Turquía no contará Yilmaz, del Galatasaray, tras ser expulsado en el encuentro ante los georgianos. La responsabilidad recaerá en Arda Guler y Calhanoglu.

España suma cuatro victorias consecutivas ante Turquía.

Turquía vs. España horario y dónde ver el partido eliminatorio

Cuándo: Domingo 7 de septiembre a las 12:45 PM hora del Centro de México, 14:45 en el Este, 11:45 en el Pacífico de los Estados Unidos.

Dónde ver: En los Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.