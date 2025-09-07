Horario y dónde ver Turquía vs. España eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo
Duelo de invictos chocan este domingo por la supremacía del Grupo E, en una visita complicada para la selección española.
España y Turquía arrancaron con el pie derecho la fase de grupos de la eliminatoria de Europa rumbo a la Copa del Mundo. Los españoles golearon a Bulgaría 3-0 y los turcos dieron cuenta de Georgia 3-2.
Turquía no contará Yilmaz, del Galatasaray, tras ser expulsado en el encuentro ante los georgianos. La responsabilidad recaerá en Arda Guler y Calhanoglu.
España suma cuatro victorias consecutivas ante Turquía.
Turquía vs. España horario y dónde ver el partido eliminatorio
Cuándo: Domingo 7 de septiembre a las 12:45 PM hora del Centro de México, 14:45 en el Este, 11:45 en el Pacífico de los Estados Unidos.
Dónde ver: En los Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.
