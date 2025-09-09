    Futbol

    Horario y dónde ver el Francia vs. Islandia eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo

    Francia e Islandia comenzaron la fase de grupos con respectivos triunfos, los galos van por el segundo aprovechando localía.

    Por:
    Redacción.
    Video Horario y dónde ver el Francia vs. Islandia eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo

    Francia e Islandia cumplieron en su respectivo debut en la eliminatoria a la Copa del Mundo de futbol. Los galos dieron cuenta de Ucrania 2-0 con gran gol de Kylian Mbappé. Finlandia, por su parte, goleó 5-0 a Azerbaiyán.

    El compromiso servirá para ver quién se queda con el liderato del Grupo D que comparten ambos seleccionados. Los galos se presentarán en casa ante su público y este podría ser factor para que la balanza se incline a su favor.

    Kylian Mbappé es la figura a destacar por parte de Francia.

    Francia vs. Islandia horario y dónde ver el partido eliminatorio

    Cuándo: Martes 9 de septiembre a las 12:45 PM hora del Centro de México, 14:45 en el Este, 11:45 en el Pacífico de los Estados Unidos.

    Dónde ver: En los Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.


