La Selección de España inició su preparación para enfrentar la Fecha FIFA para amarrar su boleto al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, pero lo hicieron con una mala noticia y molestia.

Este martes lanzaron un comunicado en su página oficial donde dan a conocer que Lamine Yamal es baja de la convocatoria para los juegos frente a Georgia y Turquía, debido a una lesión de la que no se les informó.

“ Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”.

"Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días".

La molestia de la Real Federación Española de Futbol incrementó porque el jugador del Barcelona tuvo participación y colaboró con un gol en el juego ante el Celta de Vigo en LaLiga el domingo pasado.

Tras esta noticia, Luis de la Fuente, técnico del conjunto nacional, decidió llamar a Jorge de Frutos, jugador del Rayo Vallecano.