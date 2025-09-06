Horario y dónde ver el Armenia vs. Portugal rumbo al Mundial 2026
Ambas selecciones inician su camino en las eliminatorias de la UEFA hacia la próxima Copa del Mundo de la FIFA.
Armenia vs. Portugal es el inicio de ambas selecciones hacia el Mundial 2026 y lo hacen en Ereván, donde los armenios han logrado sacar un par de empates a los lusitanos en diversas eliminatorias.
Fue en 1996 y 2007 que Armenia sacó empate como local de 0-0 y 1-1 a Portugal, primero hacia el Mundial de Francia 1998y luego rumbo a la Euro 2008 en Austria y Suiza.
HORARIO Y DÓNDE VER EL ARMENIA VS. PORTUGAL RUMBO AL MUNDIAL 2026
La Selección de Portugal va por su séptimo Mundial consecutivo en busca de superar su mejor actuación en la historia de los Mundiales que fue un Tercer Lugar en Inglaterra 1966, aunque ahora con un mayor número de competidores.
Los lusitanos, además, llegan con una racha de tres victorias consecutivas si se suma la Final de la UEFA Nations League 2024-2025 que ganaron tras empatar en tiempo regular.
- Cuándo es el Armenia vs. Portugal rumbo al Mundial 2026: el partido es el sábado 6 de diciembre en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium de Ereván, Armenia.
- A qué hora es el Armenia vs. Portugal rumbo al Mundial 2026: el juego inicia a las 10:00 horas tiempo del centro de México; en Estados Unidos es a las 12:00 horas tiempo del Este, 11:00 horas tiempo del Centro y 9:00 horas tiempo del Pacífico.
- Por dónde ver el Armenia vs. Portugal rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión de este juego en México por SKY, en Estados Unidos velo por ViX.