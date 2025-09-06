Armenia vs. Portugal es el inicio de ambas selecciones hacia el Mundial 2026 y lo hacen en Ereván, donde los armenios han logrado sacar un par de empates a los lusitanos en diversas eliminatorias.

Fue en 1996 y 2007 que Armenia sacó empate como local de 0-0 y 1-1 a Portugal, primero hacia el Mundial de Francia 1998y luego rumbo a la Euro 2008 en Austria y Suiza.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ARMENIA VS. PORTUGAL RUMBO AL MUNDIAL 2026

La Selección de Portugal va por su séptimo Mundial consecutivo en busca de superar su mejor actuación en la historia de los Mundiales que fue un Tercer Lugar en Inglaterra 1966, aunque ahora con un mayor número de competidores.

Los lusitanos, además, llegan con una racha de tres victorias consecutivas si se suma la Final de la UEFA Nations League 2024-2025 que ganaron tras empatar en tiempo regular.



