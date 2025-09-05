    Francia

    Francia, con gol de Mbappe, inicia las Eliminatorias venciendo a Ucrania

    Con goles de Michael Olise y del jugador del Real Madrid, los galos comienzan con pie derecho su camino rumbo al Mundial 2026.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | Francia se impone a Ucrania con obra de arte de Mbappé

    Francia derrotó este viernes 0-2 a Ucrania en partido de las Eliminatiorias de la UEFA para el Mundial de 2026, con un tanto de Kylian Mbappé que le permitió alcanzar a Thierry Henry como segundo máximo goleador en la historia de la selección francesa, con 51 anotaciones.

    En la que era su salida más exigente del grupo D, que completan Azerbaiyán e Islandia, el equipo de Didier Deschamps mostró autoridad desde el inicio.

    Apenas en el minuto 10, Michael Olise adelantó a los galos tras una combinación con Bradley Barcola, cuyo desborde por la izquierda desarmó a la defensa rival.

    El conjunto ucraniano reaccionó en la segunda mitad y dispuso de tres oportunidades claras en pocos minutos: un cabezazo de Dovbyk rechazado sobre la línea, un disparo de Kaliuzhnyi detenido por Mike Maignan y un remate al poste de Illya Zabarnyi.

    Francia, que jugó en Breslavia ante miles de refugiados ucranianos, resistió el empuje local y sentenció en el 82. Mbappé, tras un pase de Aurélien Tchouaméni, encaró a Zabarnyi y definió con potencia para cerrar el triunfo.

    Con ese gol, el delantero del Real Madrid alcanzó las 51 dianas en 90 partidos, igualando a Henry y quedando a seis de Olivier Giroud, máximo anotador histórico de Les Bleus con 57.


