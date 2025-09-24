Video Resumen | ¡Inicia la Europa League con triunfo de Midtjylland vs. Sturm Graz!

Midtjylland se presentó de buena manera en la UEFA Europa League y venció al Sturm Graz por marcador de 2-0 en la MCH Arena en Herning, Dinamarca.

Los goles del conjunto vikingo fueron obra del arquero rival Oliver Christensen en propia puerta, a los siete minutos, del partido y de Ousmane Diao a los 88.

PUBLICIDAD

El partido resultó un trámite complicado y el conjunto local, solo consiguió definirlo ya bien entrado el encuentro con el tanto del senegalés.

Con este resultado, el Midtjylland alcanzó sus primeras tres unidades dentro de la Europa League, mientras el Sturm Graz se quedó sin unidades.

El inicio sumando para el cuadro galés le relaja un poco ante sus próximos rivales que serán Notingham Forest, M. Tel Aviv, Celtic y Roma.