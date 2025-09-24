    Europa League

    Midtjylland se presenta en UEFA Europa League con triunfo sobre Sturm Graz

    El conjunto de Dinamarca se impuso al austriaco en su primer duelo de la competencia de la UEFA.

    Video Resumen | ¡Inicia la Europa League con triunfo de Midtjylland vs. Sturm Graz!

    Midtjylland se presentó de buena manera en la UEFA Europa League y venció al Sturm Graz por marcador de 2-0 en la MCH Arena en Herning, Dinamarca.

    Los goles del conjunto vikingo fueron obra del arquero rival Oliver Christensen en propia puerta, a los siete minutos, del partido y de Ousmane Diao a los 88.

    El partido resultó un trámite complicado y el conjunto local, solo consiguió definirlo ya bien entrado el encuentro con el tanto del senegalés.

    Con este resultado, el Midtjylland alcanzó sus primeras tres unidades dentro de la Europa League, mientras el Sturm Graz se quedó sin unidades.

    El inicio sumando para el cuadro galés le relaja un poco ante sus próximos rivales que serán Notingham Forest, M. Tel Aviv, Celtic y Roma.

    Mientras, su rival de esta tarde enfrentará al Ranger, al Celtic, al Notingham Forest y al Panatinaikos.

