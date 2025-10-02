Video Resumen | Edson Álvarez vuelve a jugar en triunfo de Fenerbahçe

Edson Álvarez por fin está de regreso y la tarde de este jueves vio acción en el triunfo 2-1 del Fenerbahce sobre el Nice de la segunda jornada de Europa League.

El mexicano no había jugado luego de la lesión que sufrió con la Selección Mexicana en el amistoso ante Japón en la pasada fecha FIFA de septiembre.

'El Machín' jugó los últimos 26 minutos del partido celebrado en la casa del conjunto turco.

Ingresó a los 64 por el delantero Marco Asensio para buscar mantener el resultado en los últimos minutos, como finalmente ocurrió, y cumplió con una actuación con destellos.

Los goles del partido fueron obra de Kerem Aktürkoğlu, a los tres minutos y a los 25, por los locales, mientras por los visitantes anotó Kevin Carlos a los 37 por la vía penal.

Con este resultado, el Fenerbahce consiguió sus primeros tres puntos del torneo, mientras Nice sumó su segunda derrota de la competencia.

Roma cae en casa tras fallar tres penales ante el Lille

En otro resultado de la Europa League, Lille se metió al Estadio Olímpico de Roma y venció a la loba por la mínima diferencia en un duelo en el que más destacado fue que el arquero de los franceses, Berke Ozer, detuvo tres veces el mismo penal.

El único tanto del partido fue obra de Haraldsson, a los seis minutos del encuentro. Roma nunca consiguió hilar fino y doblegar a los franceses.

Y a los 85 minutos, el conjunto local tuvo un penal a favor y Dovbyk tiró y el arquero Ozer atajó, pero el árbitro ordenó repetir por invasión al área y la escena se repitió con Ozer haciendo lo mismo, y de nueva cuenta el árbitro hizo que se cobrara.

La tercera vez, el tiro lo hizo Matías Soule y Berke volvió a atajar, pero por fin el de negro, Erick Lambrechst, validó la jugada.

Con este resultado, Roma se quedó con tres puntos y Lille alcanzó seis unidades, y se ubicó en la parte alta del torneo.