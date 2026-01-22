    Fenerbahçe

    EN VIVO | Sigue el Fenerbahce vs. Aston Villa - UEFA Europa League

    La Jornada 7 de la UEFA Europa League continúa con este entretenido encuentro.

    TUDN
    Video ¡Inicia la transmisión! Fenerbahçe vs Aston Villa Europa League EN VIVO AQUÍ

    Fenerbahce y Aston Villa disputan su duelo de la Jornada 7 de la UEFA Europa League.

    El duelo se celebra en el Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleks de la ciudad de Estambul.

    Ambos conjuntos mantienen un buen paso en la fase de liga de le competencia. El conjunto inglés marcha con 15 unidades y es tercero, mientras el turco tiene 11 y está en el sitio 11.

    Aquí las incidencias del partido:

    Edson Álvarez no es titular en el arranque del juego, pero está en la banca.

    Video ¡Se salva el Fenerbahçe! Ollie Watkins remata de cabeza pero Mert Müldür salva en la línea

    Aston Villa va hilando jugadas y acercándose al arco de Ederson, hasta que a los 25 minutos en una jugada bien armada por derecha Sancho remata de cabeza para abrir el marcador.

    Video ¡Goooool del Aston Villa! Jadon Sancho aprovecha un desvío rival para rematar y poner el primero de la noche
    FenerbahçeAston Villa

