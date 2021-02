“Tenemos que ser más precisos, repasar el planteamiento del partido, pero, por cómo estamos y por lo que hemos hecho, merecíamos algo más. La prioridad de momento es recuperar los jugadores, somos diez contados. También perdimos a Politano. ¿Pasar o no pasar? Pero a dónde vamos si somos diez jugadores”, comentó el entrenador italiano para Sky Sports al término del duelo en Los Cármenes.

“No sé, mañana haremos el conteo. Solo puedo asegurar que no es fácil, en este momento tenemos que pensar a quién alinear. Hay que intentarlo, pero si los jugadores no se recuperan es difícil. Politano tiene un dolor en el costado, no puede respirar bien. Nos faltan diez jugadores”.