Celta le quita el invicto al Dinamo Zagreb y logra tercer triunfo seguido

Video Resumen | Celta golea y ocupa los primeros lugares de Europa League

El Celta de Vigo venció este jueves por 3-0 al Dinamo Zagreb y logró su tercer triunfo consecutivo en la Fase de Liga UEFA Europa League.

El partido no pudo comenzar de mejor manera para el conjunto visitante. Se jugaba el minuto cuatro cuando Iago Aspas asistió a Pablo Durán, quien controló bien la pelota y sacó un remate que superó al portero local para abrir el marcador.

PUBLICIDAD

El equipo croata intentó reaccionar pero de poco le sirvió ya que a los 28 minutos un gol en contra de Sergi Domínguez dejaba el segundo tanto a favor para los pupilos dirigidos por Claudio Giráldez.

Por si fuera poco, en la última jugada de la primera parte, de nueva cuenta Pablo Durán anotó el 3-0 luego de una letal contragolpe puonía el 3-0 que prácticamente sentenciaba el encuentro.

En la segunda parte, los dirigidos por Mario Kovacevich intentaron descontar, pero se encontraron con una sólida defensa visitante y con las buenas intervenciones del portero Iván Villar.