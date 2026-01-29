FC Red Bull Salzburg Así puedes ver el partido Aston Villa vs. Salzburg de UEFA Europa League Los villanos perdieron un partido pero fue como visitante, por lo que ante el cuadro austriaco tratará de evitar una sorpresa rumbo a los Octavos de Final.

Video Así puedes ver el partido entre Aston Villa y Salzburg de la UEFA Europa League

El partido inédito de la UEFA Europa League entre Aston Villa y Salzburg cierra la Fase de Liga rumbo a los Playoffs y por el pase directo a los Octavos de Final, a donde ya está clasificado el primero junto al Olympique Lyon.

Los Villanos ingleses llegan con saldo de seis victorias y sólo una derrota, ésta frente al Go Ahead Eagles de la Eredivisie por 2-1 dentro de la Jornada 3; su más reciente triunfo fue contra Fenerbahce de Edson Álvarez la semana pasada.

PUBLICIDAD

ASÍ PUEDES VER EL PARTIDO ASTON VILLA VS. SALZBURG DE UEFA EUROPA LEAGUE

Salzburg, por su parte, está en el sitio 28 con seis puntos; es decir, en zona en la que se encontraría eliminado. Si da la sorpresa y gana aún debe esperar resultados adversos de varios equipos para tratar de meterse a zona de Playoffs.

El cuadro austríaco apenas ha ganado dos partidos en los siete disputados en esta Fase de Liga; el más reciente en la jornada pasada ante Basel y el otro ante Go Ahead Eagles, el único equipo que ha logrado derrotar al Aston Villa.