¡Volvió la Champions League! Y todo está listo para la gran cartelera

Hablar de emoción, de partidos de alto calibre y de hacer vibrar al mundo entero es sinónimo de hablar de la Champions League, que después de 58 días vuelve a tener acción en diversas partes de Europa.

Para los juegos del primer juego de la fase de grupos habrá varias ausencias, una de las principales es la de Cristiano Ronaldo con Juventus. El portugués tiene COVID-19 y se mantiene en recuperación. En este cotejo, Andrea Pirlo se enfrentará desde el banquillo, ante el técnico que lo debutó como jugador: Mircea Lucescu.

Barcelona, que supera por 36 veces el valor de Ferencvaros, su próximo rival, tiene la probable ausencia de Jordi Alba, mientras que Ter Stegen y Samuel Umtiti no son elegibles por lesión.

Pero no todo es negativo. Diversos equipos saben que esta nueva temporada es una oportunidad para ponerse en la cima del torneo, como es el mismo caso de los blaugranas, que desde el 2015 no levantan la Orejona.

Además, Paris Saint-Germain buscará repetir lo logrado en la temporada anterior, en la que se quedaron con el subcampeonato al caer frente a Liverpool. La cuenta pendiente se mantiene.

Cargando Video... Manchester y PSG, duelo con un toque merengue

Todos los detalles de la Champions League los podrás seguir a través de las distintas plataformas de TUDN.

MARTES 20 DE OCTUBRE

TRANSMISIÓN TV

13:00 ET / 10:00 PT

Dinamo vs Juventus / UniMás-TUDN

Zenit vs Brujas / Galavision

15:00 ET / 12:00 PT

Barcelona vs Ferencvaros UniMás-TUDN

PSG vs Manchester United / Galavisión

TUDNXtra

13:00 ET / 10:00 PT

Zenit vs Brujas

Dinamo vs Juventus

15:00 ET / 12:00 PT

Leipzig vs Istanbul

Rennes vs Krasnodar

Lazio vs Dortmund

Chelsea vs Sevilla

PSG vs Manchester United

Barcelona vs Ferencvaro