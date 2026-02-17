    Nicolás Otamendi

    Otamendi se burla de Vinicius y enseña tatuaje de la Copa del Mundo con Argentina

    El seleccionado argentino protagonizó un 'pique' con el delantero del Real Madrid.

    Por:Juan Regis
    Video ¡Otamendi se burla de Vini y le muestra su tatuaje de la Copa del Mundo!

    El partido entre Benfica y Real Madrid en la Ida de Playoffs de la UEFA Champions League dejó un tenso momento entre Nico Otamendi y Vinicius Jr. en la recta final del partido celebrado en Lisboa.

    Corría el minuto 95 de 12 agregados en el segundo tiempo y con el marcador a favor del Real Madrid por la mínima ventaja cortesía de Vinicius cuando en un tiro de esquina sucedió el peculiar 'pique' con el argentino.

    Mientras ambos esperaban el cobro en el corazón del área, Nico Otamendi se acercó al brasileño y tras un breve, pero tenso intercambio de palabras, el seleccionado argentino se levantó el jersey y le mostró su tatuaje del trofeo de la Copa del Mundo que consiguió con la Albiceleste en Catar 2022.

    Los fanáticos del Benfica se percartaron del intercambio desde las gradas y no tardaron en aplaudir el gesto del defensa central del cuadro portugués mientras se vivían tensos minutos sobre la cancha del Estádio da Luz.

    El encuentro terminó con la apretada victoria del Real Madrid con el gol solitario de Vinicius en una noche marcada por la polémica tras los cánticos racistas en contra del brasileño y la caótica expulsión del entrenador del Benfica, José Mourinho por reclamar al árbitro en dos ocasiones y recibir la doble amarilla.

    El Benfica y Real Madrid volverán a encontrarse en la Vuelta de Playoffs de la Champions League el miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu para definir al equipo que se unirá al resto en los Octavos de Final.

