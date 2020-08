El regreso de la UEFA Champions League está a días de ser una realidad con la vuelta de los Octavos de Final y las siguientes fases de eliminación, así que te dejamos todos los detalles que debes saber sobre el máximo torneo de clubes en Europa: calendario, enfrentamientos, próximos partidos y más información.

La Champions League será la competencia que marque el final de una temporada atípica en el futbol europeo que tuvo que modificarse y adaptarse después de su suspensión en marzo pasado a causa de la pandemia del COVID-19.

¿Cuándo regresa la Champions League?

Su vuelta es oficial desde el pasado 17 de junio que la UEFA dio a conocer el regreso de la competición con fechas para disputarse los últimos choques de los Octavos de Final y las siguientes rondas de Cuartos, Semifinales y la Final.

¿Dónde se jugará la Champions League?

Salvo los juegos de Octavos de Final que quedaron pendientes, Lisboa (Portugal) será la sede del magno evento para terminar la temporada 2019-20. Los estadios donde se desarrollarán los partidos serán: Estadio José Avalade (Sporting Lisboa) y Estadio Da Luz (Benfica).

¿Cuáles serán los primeros partidos?

Los encuentros de vuelta de los Octavos de Final que marcarán el regreso de la Champions League son Juventus vs. Lyon, Manchester City vs. Real Madrid, Bayern Múnich vs. Chelsea y Barcelona vs. Napoli, todos se jugarán en los estadios de los locales y a puerta cerrada.

¿Cómo quedaron los juegos de ida restantes?

El Real Madrid, 13 veces campeón de la Champions League, perdió 2-1 en casa contra el Manchester City; la Juventus, ya campeón de Italia, perdió 1-0 en su visita al Lyon; el Barcelona rescató el empate 1-1 en San Paolo contra el Napoli, donde el mexicano Hirving Lozano tiene opciones de jugar; y Bayern Múnich goleó 3-0 al Chelsea, sin el seleccionado de Team USA Christian Pulisic, en Inglaterra.

¿Qué necesitan para avanzar?

Real Madrid debe ganar por dos goles con o sin recibir anotación de los Citizens. El ganar por un gol para los de Zidane solo servirá si meten de tres goles en adelante. Manchester City avanza con empate, derrota de 1-0 o con una victoria.

Barcelona debe ganar para avanzar o el empate 0-0 le sirve; Napoli debe ganar o empatar a partir de 2 goles en adelante: 2-2, 3-3,4-4, etc.

Chelsea debe ganar 3-0 para forzar tiempos extra, si mete de cuatro en adelante con diferencia de tres, avanza por goles de visitante. Bayern Múnich pasa con empate, victoria y derrotas de 1-0 y 2-0.

Juventus avanza con victoria de 2-0 en adelante sin recibir gol. Lyon consigue su boleto con empate o victoria. El 1-0 de a Vecchia Signora obliga a los tiempos extra.

¿Cuáles son los equipos eliminados?

De los ocho emparejamientos de Octavos de Final, solamente se completaron cuatro donde el campeón Liverpool quedó fuera a manos del Atlético de Madrid (global3-2), así como el Tottenham por el Leipzig (global 4-), el Atalanta eliminó al Valencia (global 8-4) y el PSG hizo lo mismo sobre el Borussia Dortmund (global 3-2).

¿Cómo se jugarán los Cuartos de Final?

El pasado 10 de julio la UEFA realizó el sorteo donde definió los emparejamientos de Cuartos de Final y Semifinales de cara a la Final de la Champions League, todos a partido único y no como anteriores ediciones de juegos a ida y vuelta.

Los partidos ya definidos son: PSG vs. Atalanta y Atlético de Madrid vs. Leipzig de un lado de la llave. Los ganadores de ambas series se enfrentarán en las Semifinales del torneo.

Del otro lado, los ganadores de Manchester City/Real Madrid y Juventus/Lyon se medirán en la siguiente fase, así como los vencedores del Barcelona/Napoli y Bayern Múnich/Chelsea.

Cargando Video... ¡Pronósticos! Equipo más caliente, frío, favorito y ‘caballo negro’ de la Champions





¿Cuál es el calendario completo de la Champions League?

HORARIOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Juventus vs. Lyon (viernes 7 de agosto, 15:00 horas ET)

Manchester City vs. Real Madrid (viernes 7 de agosto, 15:00 horas ET)

Bayern Múnich vs. Chelsea (sábado 8 de agosto, 15:00 horas ET)

Barcelona vs. Napoli (sábado 8 de agosto, 15:00 horas ET).

HORARIOS CUARTOS DE FINAL

1. Atalanta vs. PSG (miércoles 12 de agosto, 15:00 horas ET)

2. RB Leipzig vs. Atlético de Madrid (jueves 13 de agosto, 15:00 horas ET)

3. Napoli/Barça vs. Chelsea/Bayern (viernes 14 de agosto, 15:00 horas ET)

4. Madrid/City vs. Lyon/Juventus (sábado 15 de agosto, 15:00 horas ET).

HORARIOS SEMIFINALES

SF1. Ganador CF2 vs. Ganador CF1 (martes 18 de agosto, 15:00 horas ET)

SF2. Ganador CF4 vs. Ganador CF3 (miércoles 19 de agosto, 15:00 horas ET).



HORARIO FINAL CHAMPIONS LEAGUE