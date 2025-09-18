Video Resumen | Sporting golea a Kairat Almaty en su debut en Champions

Sporting Lisboa goleó 4-1 a Kairat Almaty en el Estádio José Alvalade en territorio portugués dentro de la Jornada 1 de la UEFA Champions League en su Fase de Liga con una lluvia de tres goles en cinco minutos dentro de la segunda parte.

Fue un inicio prometedor por parte del equipo cenicienta Kairat Almaty, que debutó en este tipo de fases dentro de la Copa de Europa con un penal atajado por parte de su portero de 18 años de edad, Sherhan Kalmurza, en un disparo cobrado por el capitán Hjulmand al 21’.

Fue antes del descanso que Francisco Trincao marcó al 44’ con un zurdazo desde fuera del área que mandó guardar al ángulo. En el segundo tiempo cayeron tres goles en cinco minutos, incluido el doblete de Trincao, ahora dentro del área, al 65’.

Alisson Santos (67’) y Geovany Quenda (68’) completaron esa cuota de tres goles en cinco minutos para que Sporting Lisboa se colocara 4-0 de manera parcial antes del gol histórico de Kairat Almaty por parte de Edmilson Santos con golazo de volea, al 86’.