Video ¡Disfruta la Chaaaaampions! Así puedes ver estos partidos de la Jornada 1

La Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 arranca esta semana y el partido de Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty es uno de los que forman parte de la Jornada 1.

El cuadro lusitano viene de un triunfo como visitante ante Famaliao por marcador de 2-1, que lo tiene segundo en la Primeira Liga tras cinco fechas disputadas.

PUBLICIDAD

Kairat Almaty, una de las 'cenicientas' del torneo tendrá su debut y derrotó en casa 1-0 al Aktobe para seguir líder en la Liga de Kazajistán tras 22 fechas jugadas.

Horario y dónde ver el Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty de la Champions League