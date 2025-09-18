    Sporting Lisbon

    Horario y dónde ver el Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty de la Champions League

    El conjunto lusitano le da la bienvenida al cuador kazajo a la máxima competencia de clubes en Europa.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    La Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 arranca esta semana y el partido de Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty es uno de los que forman parte de la Jornada 1.

    El cuadro lusitano viene de un triunfo como visitante ante Famaliao por marcador de 2-1, que lo tiene segundo en la Primeira Liga tras cinco fechas disputadas.

    Kairat Almaty, una de las 'cenicientas' del torneo tendrá su debut y derrotó en casa 1-0 al Aktobe para seguir líder en la Liga de Kazajistán tras 22 fechas jugadas.

    Horario y dónde ver el Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty de la Champions League

    • Fecha: El partido es este jueves 18 de septiembre en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa.
    • Horario: En punto de las la 1:00 pm del CT de México, mientras que en Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT.
    • Dónde ver: En Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.

