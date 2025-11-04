Video Así puedes ver el Slavia Praga vs. Arsenal de la Champions League

La UEFA Champions League ya ha dejado atrás su jornada inaugural y entra en ritmo con una fase de liga que sigue rompiendo esquemas. En esta jornada 4, los 36 equipos buscan afianzarse en una competición donde cada punto puede ser decisivo para soñar con los octavos.

Por ello, Slavia Praga y Arsenal se preparan para seguir con su camino en esta renovada edición, donde cada punto cuenta más que nunca tras el comienzo de la ligua única. Esta vez, se verán las caras en el Eden Arena el próximo 4 de noviembre.

HORARIO Y DÓNDE VER SLAVIA PRAGA VS. BRAGA DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El próximo enfrentamiento en la UEFA Champions League verá a Slavia Praga recibir a Arsenal, un duelo que recuerda sus encuentros previos en competiciones europeas. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta nueva fase de liga única.

Arsenal arriba con paso perfecto y viene de golear al Atlético de Madrid en la fecha pasada; Slavia Praga, por su parte, quiere dar la sorpresa de la Jornada 4 en la UEFA Champions League para conseguir su primera victoria, llega tras empatar en Italia con Atalanta.

Cuándo es el Slavia Praga vs.Arsenal: el juego es el martes 4 de noviembre de 2025 en el Eden Arena.

A qué hora es el Slavia Praga vs. Arsenal: el partido inicia en México a las 11:45; en Estados Unidos es a las 12:45 tiempo del Este, 11:45 tiempo del Centro y 9:45 tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Slavia Praga vs. Arsenal: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.