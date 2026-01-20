Real Madrid Real Madrid vs. Mónaco ¡EN VIVO! Jornada 7 | Champions League Los Merengues buscan asegurar su boleto a la siguiente fase ante los franceses que están casi eliminados.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Mbappé marca un golazo y firma su doblete!

Real Madrid recibe la visita del Mónaco en la Jornada 7 de la fase de Liga en la UEFA Champions League, este duelo se disputará en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

El equipo merengue viene con cambio de entrenador y con la eliminación en la Copa del Rey, todo durante la semana pasada.

PUBLICIDAD

El conjunto de Francia no la pasa nada bien en la Ligue 1 al ser noveno en 18 partidos.

GOL DE REAL MADRID, DOBLETE DE MBAPPÉ



El francés marca un verdadero golazo para aumentar la ventaja merengue.

GOL DEL REAL MADRID



Kylian Mmbappé aplica la 'Ley del Ex' para abrir el marcador en los minutos iniciales.

PARTIDOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE EN SU JORNADA 7



Acá puedes revisar los compromisos de este martes 20 de enero en la Liga de Campeones de Europa.