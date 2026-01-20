    Real Madrid

    Real Madrid vs. Mónaco ¡EN VIVO! Jornada 7 | Champions League

    Los Merengues buscan asegurar su boleto a la siguiente fase ante los franceses que están casi eliminados.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¡Mbappé marca un golazo y firma su doblete!

    Real Madrid recibe la visita del Mónaco en la Jornada 7 de la fase de Liga en la UEFA Champions League, este duelo se disputará en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

    El equipo merengue viene con cambio de entrenador y con la eliminación en la Copa del Rey, todo durante la semana pasada.

    El conjunto de Francia no la pasa nada bien en la Ligue 1 al ser noveno en 18 partidos.

    GOL DE REAL MADRID, DOBLETE DE MBAPPÉ


    El francés marca un verdadero golazo para aumentar la ventaja merengue.

    GOL DEL REAL MADRID


    Kylian Mmbappé aplica la 'Ley del Ex' para abrir el marcador en los minutos iniciales.

    PARTIDOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE EN SU JORNADA 7


    Acá puedes revisar los compromisos de este martes 20 de enero en la Liga de Campeones de Europa.

    Kairat Almatay 1-4 Brujas
    Bodo/Glimt 3-1 Manchester City
    Inter vs. Arsenal
    Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
    Villarreal vs. Ajax
    Copenhague vs. Napoli
    Sporting Lisboa vs. PSG
    Tottenham vs. Borussia Dortmund

